Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir süredir tedavi gören Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığı ve radyoterapiye başladığı belirtildi.

Paylaşımın devamında, "Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İMRALI GÖRÜŞMELERİNDE YER ALMAMIŞTI

Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle son İmralı heyetinde yer almamıştı.

Türk'ün Ankara'da bir hastaneye gittiği ve burada kontrol altında tutulduğu belirtilmişti.