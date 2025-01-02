DEM Parti'nin beklenen trafiği başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün saat 14.00'te Meclis'te bir araya gelen DEM Parti heyeti, saat 15.00'te ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmeye başladı. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yer aldığı DEM Parti heyeti, Kurtulmuş'la yaptığı görüşmenin ardından 'Umutluyuz' mesajı verdi. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme için start verildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasilerle görüşmek için harekete geçti. İlk görüşme bugün saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başladı. DEM Parti heyeti, TBMM'de Kurtulmuş'la görüştü.

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA: "UMUTLUYUZ"

Ardından kısa bir açıklama yapan heyet "Meclis’te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Önerilerini dinledik, genel değerlendirme yaptık. Süreçten umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öcalan için yaptığı çağrıyla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15.00 itibarıyla DEM Parti heyetini Meclis'te kabul etti. Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

HEYETTE KİMLER VAR?

Öte yandan DEM Parti'nin heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yer aldığı görüldü.