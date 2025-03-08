DEM Parti heyeti, İmralı'dan yapılan çağrının ardından 17 Mart'ta MHP'ye ziyarette bulunacak. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimler netleşince daha sonra paylaşılacak. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak.

AK PARTİ ZİYARETİ

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında AK Parti'yi de 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edecek. Partiden yapılan bilgilendirmede; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimlerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.