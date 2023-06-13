Enes Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tiktok fenomeni Enes Çakmak'ın vefat ettiğini duyurmasının üzerine Enes Çakmak kimdir, öldü mü sorusu gündeme oturdu. Can Yıldırım'ın paylaşımlarında Enes Çakmak'ın cenazesi için bilgilerin paylaşılması üzerine Enes Çakmak neden öldü sorusu araştırılmaya başladı.

ENES ÇAKMAK (ENES ALF) KİMDİR?

TikTok'ta Enes Alf ismiyle Youtube'da ise Team Alf ismiyle paylaşım yapan Enes Çakmak aslen Erzurumludur. Enes Çakmak 2001 senesinde İstanbul'da dünyaya doğmuştur ve 21 yaşındadır.

Tiktok'ta "Enesalf" isimiyle ünlenen Enes Çakmak'ın 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü fenomen Enes Çakmak'ın neredeyse iki hafta önce trafik kazası geçirdiği sosyal medyada biliniyordu. Trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Enes Çakmak öldü mü? Tiktok fenomeni Enes Çakmak kimdir, neden öldü? TikTok fenomeni Enesalf (Enes Çakmak) kaç yaşında ve nereli?

Enes Çakmak'ın ailesinden vefat haberine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak yakın arkadaş oldukları bilinern Can Yıldırım, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Enes Çakmak'ın vefat ettiğini açıkladı.

Enes Çakmak öldü mü? Tiktok fenomeni Enes Çakmak kimdir, neden öldü? TikTok fenomeni Enesalf (Enes Çakmak) kaç yaşında ve nereli?

Can Yıldırım Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "Gardaşım Enes Çakmak hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Rabbim mekanını cennet etsin. Enes'in naaşı 11.01.2022 tarihinde Erzurum Yenişehir Hacı Ahmet Baba Camiinde ikindi namazından sonra Asri mezarlığına defnedilecektir" dedi.