Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen Hakkari Kilimi ile birlikte kente ait coğrafi işaret tescil edilen ürün sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Renkli motif ve sembolleri ile bölgenin kültürünü yansıtan ve geçmişten bugüne kadınlar tarafından yöredeki doğal ürünlerle dokunan ilin en önemli kültürel unsurların da biri olan Hakkari'ye özgü kilimlerin coğrafi işaret tescili yapıldı.

Hakkari Kilimi ve bu kilimlerde işlenen Canbezar, Sehvani, Gülsarya, Herki, Samari, Luleper, Simkubik, Cilgul, Gulhezar, Halitbey, Keskener, Sine, Gülçin, Gulsivan ve Hevceker motiflerinin Hakkari'ye özgü olduğu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi.

Van bölge gazetesi