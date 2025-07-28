Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yüksek rakımlı arazilerine giden mahalle sakinleri, hareketsiz halde duran dağ keçisini fark ederek durumu mahalle muhtarı Eyüp Kayan'a bildirdi. Bitkin ve halsiz olduğu görülen keçi, köylülerin yardımıyla mahalleye götürtüldü.

Burada keçiye su ve yem verildikten sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. DKMP ekipleri mahalleye giderek muhtardan aldıkları dağ keçisini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına alındı.