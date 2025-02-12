ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerine yüzde 10-yüzde 25 zam kararları alınca ticaret savaşlarının fitili de ateşlenmiş oldu.

Trump'ın ek vergi kararlarına başta Avrupa olmak üzere sert yanıtlar geldi.

Bu belirsiz ortamda küresel piyasalar karışık seyir izledi ve yatırımcılar "güvenli liman" olan altına yöneldi.

ONS VE GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın 2 bin 943 dolarla rekor kırdı. Ons altındaki artış yurt içinde de gram altına yansıdı ve gram altın da 3 bin 406 lira ile rekoru yaşadı.

ONS ALTIN: 2 BİN 892 DOLAR

Altının ons fiyatı şu sıralarda 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 358 lira

Çeyrek altın: 5 bin 694 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 200 lira

Tam altın: 22 bin 778 lira

Yarım altın: 11 bin 388 lira

1 CUMHURİYET ALTINI 1 ASGARİ ÜCRET MAAŞI GEÇTİ

Altın fiyatları yükselirken Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 lira asgari ücretli bir kişinin maaşı ile 23 bin 200 lira ile bir Cumhuriyet altın alamıyor olmasına dikkat çekildi.

Bugün gözler, saat 16.30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatlarında olacak.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 36,1063 lira

Euro: 37,4756 lira

Sterlin: 45,1994 lira