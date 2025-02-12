ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerine yüzde 10-yüzde 25 zam kararları alınca ticaret savaşlarının fitili de ateşlenmiş oldu.
Trump'ın ek vergi kararlarına başta Avrupa olmak üzere sert yanıtlar geldi.
Bu belirsiz ortamda küresel piyasalar karışık seyir izledi ve yatırımcılar "güvenli liman" olan altına yöneldi.
ONS VE GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Ons altın 2 bin 943 dolarla rekor kırdı. Ons altındaki artış yurt içinde de gram altına yansıdı ve gram altın da 3 bin 406 lira ile rekoru yaşadı.
ONS ALTIN: 2 BİN 892 DOLAR
Altının ons fiyatı şu sıralarda 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 358 lira
Çeyrek altın: 5 bin 694 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 200 lira
Tam altın: 22 bin 778 lira
Yarım altın: 11 bin 388 lira
1 CUMHURİYET ALTINI 1 ASGARİ ÜCRET MAAŞI GEÇTİ
Altın fiyatları yükselirken Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 lira asgari ücretli bir kişinin maaşı ile 23 bin 200 lira ile bir Cumhuriyet altın alamıyor olmasına dikkat çekildi.
Bugün gözler, saat 16.30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatlarında olacak.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 36,1063 lira
Euro: 37,4756 lira
Sterlin: 45,1994 lira