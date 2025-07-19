Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."