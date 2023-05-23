Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayını olan 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nı ve kendilerini destekleyeceğini duyuran Sinan Oğan'la ilgili "Sinan Bey'le pazarlık yapmadık. Mutabık kaldığımız konulardan biri de Anayasa'nın 66. maddesi. Bizim kırmızı çizgilerimiz bunlar değişmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor.

Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da. Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye’nin Kuzey’inde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şuan hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek.

Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız. Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nın değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı ve bu konuda da başta İlham Aliyev kardeşimiz olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantılar oldu bunlarda bizim Türk dünyasıyla olan siyasetimizin örnekleridir. Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık olmadı (Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı). Böyle bir talep kesinlikle söz konusu olmadığı gibi bütün mesele Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. Biz de bir AFAD var ama bu bir bakanlık değil.

Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar birer ilke olarak hep üzerinde durulabilir. Bu bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir."

"SİNAN BEY'İN DE DURUŞUYLA BÜTÜNLEŞEREK 28 MAYIS'TA GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR"

"Sinan Bey'e karşı karşı kesimin bu tür linç kampanyalarına gireceği belliydi. Bunun dışında farklı bazı ağızlarda çıkabilir. Onlarda aynı şeyi yapabilir. Ama Sinan Bey duruşuyla, bugünkü açıklamasıyla zaten tavrını ortaya tam manasıyla koymuş vaziyette. Temennim o dur ki inşallah 28 Mayıs'ta milletimin duruşu, Sinan Bey'inde duruşuyla bütünleşerek gereken cevap gereken yerlere verilecektir. Linç kültürü CHP'nin içine işlemiş durumda.

Biz özellikle sevgi kültürü hakim olsun istiyoruz ama CHP'de böyle bir anlayış söz konusu değil. Bay bay Kemal’in bu tür yaklaşımları tutmaz. Herkes istikametini belirlemiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun karakterinin yapısının ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Bu değişmez. Kararını veren milliyetçi kesim bu atılacak adımları da atacaktır. Millet terör örgütünün uzantılarıyla yürüyenlere cevabını verdi."

ERDOĞAN'DAN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

"Kılıçdaroğlu her zaman yalan üzerine bina edilmiş bir anlayışı var. Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmanız lazım. Hayatı yalan. Buna deseniz ki bu on milyon mülteciyi neye dayanarak söylüyorsun. Söyleyeceği hiçbir şey yok. Sorsan sosyal demokratız der, bir haftada Nazi Almanya'sından bir farkı kalmadı.

Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Sınırlarımız en son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye'nin sınırları hiç olmadığı kadar güvendedir. Biz başından beri sığınmacıların güvenli dönüşlerini zaten destekliyoruz. Şimdiye kadar 560 bin sığınmacı terörden temizlenen bölgelere dödnü. Bununla ilgili bir başka adım.

Suriye Rejimi'nin de içinde olduğu zirvede görüşülüyor. Bununla ilgili çok olumlu sinyaller alıyoruz. Bir başka da kardeş ülkelerin destekleriyle kurulacak evlerde ilk etapta 1 milyon sığınmacının kendi topraklarına dönmesi için süreçleri yürütüyoruz.

Ama CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi Suriye'nin Kuzey'inden askeri çekerseniz hiç güvenli olmaz. Kilis'e olduğu gibi tekrardan roketler düşmeye başlar. Kılıçdaroğlu'nun asıl yapmak istediği Türkiye bir Bora Altan utancını yaşasın istiyor. Bizi Ruslar, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişti ya. Milletimiz bir daha benzer vicdansızlıklara izin vermeyecektir. Biz bu meselede başından beri vicdanı ve İslami duruş sergiledik. Türkiye'ye yakışan neyse biz bunu yapmalıyız. Bir Alman, Amerikalı kalkıp da Suriyeli'yi alıyorsa biz neden yapmayalım?"

"CUMHUR İTTİFAKI'NA SİNAN BEY'DE KATILMIŞTIR"

"14 Mayıs öncesinde eli kanlı teröristleri çiçek çocuk olarak gören Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalınca milliyetçiliğe abandı. CHP Genel Başkanı'nın çıkarı için su istimal etmeyeceği hiçbir değer ve ilkenin olmadığını gördük. Milliyetçilerin yeri zaten bellidir. Cumhur İttifakı'dır. Buna Sinan Bey'de katılmıştır. İkinci tura güçlenerek gireceğiz."

"AK PARTİ DÖNEMİNDE TERÖRİST BAŞINI ÇIKARMAK GİBİ BİR GİRİŞİM YAPILMAMIŞTIR"

"Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Yalancılık huyunu herkese bulaştırdı. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya 2003-2006-2013 yılında AK Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş.

Böyle bir yalan olabilir mi? 2013 yılında tasarı bile ortada. Bu zatın tasarıyı imzaladığını söyleyen kişiler Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller. Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Orada şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar. Terörist başı TCK'nin 125. maddesinden mahkum olmuş durumda.

Bundan haberleri bile yok. AK Parti döneminde terörist başını çıkartmak gibi bir girişim yapılmamıştır. Bu yalandır. Milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bizim terör örgütlere karşı tutumumuzu inlerinde imha ettiğimiz teröristlere sorsunlar. Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımız içinde olduğu gibi sınırlarımız dışında da etkisiz hale getiriyoruz.

Terör örgütünün önemli isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Nitekim İletişim Başkanlığımız bu konuda açıklamalarını yayınladı. Kalkıp da terörist başının önüne açmak gibi bir durum yapılmış olsa şu 15 sene içerisinde biz zaten çok farklı adımlar atabilirdik. Biz Cudi'de, Gabar'da bunların başına başına inmemiz neyin ifadesidir? Hepsi ortada.

Terör örgütleriyle el ele omuz omuza olan bay bay Kemal değil mi? Şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla görüşme yapan Kılıçdaroğlu değil mi? Şu anda da onların desteğini istedi onlarda Kılıçdaroğlu'na desteklerini veriyorlar. Sonra da utanmadan, sıkılmadan sonra da Selo'yu da, bebek katilini de çıkarırız diyeceksin."

"BİZİM RAKİBİMİZ NE CHP NE MUHALEFETTİR BİZİM RAKİBİMİZ REHAVETTİR"

"Bizim rakibimiz ne CHP'dir ne de muhalefet. Bizim rakibimiz rehavettir. Özellikle Sinan Bey'in bizi destekleyeceğine dair yaptığı açıklama bir yerde güç devşirmesidir diyebilirim. Bu potansiyel devşirme de 28 Mayıs ile ilgili çok daha farklı gelişmeye neden olacaktır. Sinan Bey'in erli ve milli söylem hakim. Bu söylemlerin bizim söylemlerimizle birleşmesi sandıkta çok farklı bir neticeye vesile olacaktır."

"MİLLETE AÇIKÇA YALAN SÖYLEDİLER"

"Defne Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Dolup taşıyor. Hasta kabulüne başladık. Bunların hayatı yalan. Hasta kabulü başlamadı diyorlar. Burada kalkıp da eğer yalancı arıyorsan başlarındaki yalancı. Burada Defne'de yüzde 90 civarında oyu var CHP'nin bizim ise yüzde 8. Burada CHP'nin yüzde 90 oyu var ne lüzum var çadırdan bir sahra hastanesi kurarsın olur biter demedik.

Bu ülkenin başı Tayyip Erdoğan'sa Cumhurbaşkanına yakışırı yapması lazım. 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Aynı şekilde Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'ni yaptık. Bunlar üç ayı bulmadan bitirilmiş hastaneler.

Depremzedelere yönelik 14 Mayıs sonrası ortaya çıkan nefret söyleminin ana sorumlusu CHP Genel Başkanıdır. Millete açıkça yalan söylediler. Samimi olmak yerine hesabi hareket ettiler. Kalkıp da benim işte yüzde 90 oy aldığım Defne'ye siz böyle bir hastane yaptınız diyecekleri yerde tam aksini yaptılar. Bizim onların teşekkürüne de ihtiyacımız yok. Tekirdağ'da yaptıkları. Depremzedelerin otellerini boşaltmaları. Depremzedelerin oradaki katılımları gerek Hatay'daki meydandaki katılım, aynı şekilde Defne'deki katılım muhteşemdi. Biz tek tek insanların kalbini, ciğerini okuyamayız. Ama o meydanlara gelen insanların tavrı açık açık söylüyorlardı.

ERDOĞAN İLK DEFA DUYURDU: DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

"Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları hala depremzedelere hizmeti sürdürüyor. Yemeleri, içmeleri her şeyleriyle biz bu süreci devam ettiriyoruz. Yeni dönemde de bir taraftan yurtların yapım inşası devam edecek. Devletimizin tüm yurt, spor tesisleri ve kampları depremzedelerimize açtık. Anaokulu ya da kreş çağındaki yavrularımız için atölyeler oluşturduk. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için takviye kurslar ekledik. Bunu ilk defa açıklıyorum depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verilecek."

"TÜM BATILI DERGİLER 'ERDOĞAN GİTSİN' DİYE KAPAK YAPTI"

"Millet bizim yanımızda olduğu sürece terör örgütleri ve tefecilerin hepsiyle biz mücadele ederiz. Batılıların 'Erdoğan gitsin' demesini yadırgamam. Çünkü Erdoğan yerli ve millidir. Bütün batılı gazetelerin hepsi Erdoğan gitsin diye kapak yaptılar. CHP'de dahil hepsi IMF'yi tekrardan Türkiye'ye sokmak için çok gayret ettiler.

Ayasofya'yı özgürleştirdik. Ayasofya'yı özgürleştirdiğimiz için bunlar bizden nefret ederler. Savunma sanayii gelişmiş Türkiye'den onlar haz ederler mi? Tabi ki bizi sevmiyorlar, sevmezler, sevmeyecekler. Biz milletimize bakıyoruz. Milletim onlara 14 Mayıs'ta bunun cevabını verdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz bunun sağlamasını yapacaktır.

İşte bakın TCG Anadolu gemimiz Sarayburnu'na geliyor kuyruklar oluşuyor. Savunma sanayinde atacağımız adımlar, Batı'yı alt ediyorsa tabi rahatsız olacaklar. TCG Anadolu, HÜRJET, KIZILELMA, mühimmatımız var. Bunlar onları rahatsız ediyor. Siz bu çalışmalarımızdan dolayı Azerbaycan'dan Katar'dan rahatsızlık açıklaması duydunuz mu? Terörle mücadele, savunma sanayinde hep yalnız bırakıldık. Kendi göbeğimizi keseceğiz dedik, öyle de yaptık.

Yenilikçi hamlelerimizin önünü kimse kesemeyecek. Savunma Sanayimiz yoluna devam edecek ki güçlenerek yola devam edelim. Sen savunma sanayinde ona dokunacağız buna dokunacağız derken, kimsin sen? Bu yetkiyi kimden aldın? Milli yerli derde saygıları yok. Bu pazar günü benim halkım milli ve yerli olarak kendi savunma sanayine, kendi ülkesinin korunmasına sahip çıkma uğruna Cumhur İttifakı'na desteğini çok daha güçlü şekilde verecektir."

"SAADET PARTİSİ'NİN ERBAKAN HOCAMIZIN PARTİSİ OLMAK GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Şu an artık, Saadet Partisi'nin Erbakan Hocamızın partisi olması gibi bir durum söz konusu değil. Erbakan Hocamızın kendi oğlunun bir partisi var zaten Yeniden Refah olarak. Oyunuzu atarken buna dikkat edin. Saadet Partisi'ni hocamızın partisiyle bir devamı yoktur. Şu anda Erbakan Hocamızın oğlunun kurduğu Yeniden Refah partisi 5 milletvekili çıkardı. Bunun ne kadar onurlu olduğunu gösterdi.Saadet ise Kılıçdaroğlu'nun hesaplarıyla çıkarttığı milletvekilleriyle herhalde yoluna devam edecek."

"PKK O SALDIRIDAN SONRA ÇIKIP HEDEFİMİZ NE CHP NE KILIÇDAROĞLU'DUR DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin yakınlarıyla telefon görüşmelerimizi yaptım. Karşı operasyonlarımız devam ediyor. Terör örgütü ne karar alırsa alsın, PKK terör örgütüyle ilgili kararlar aldık. İnlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız. Biz kimseyle pazarlık yapmadık. Teröristi gördüğümüz yerde de imha etmekte kararlıyız.

Kılıçdaroğlu'nun terör örgütüyle iş birliği netleşmiştir. İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz diye peş peşe açıklamalar yapıyor. Ve bu açıklamalarda gösteriyor ki Kılıçdaroğlu sırtını terör örgütüne dayamıştır. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın tek saldırdığı siyasi benim demesi yalandır. PKK bu eyleminden dolayı çıkıp hedefimiz ne CHP ne de Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Haydi, haydi diye. Kandil'dekilerle video çekimi yaptılar."

"RABBİMDEN DİLEĞİM BANA BU AZİZ MİLLETE 5 YIL DAHA HİZMET ETMEYİ NASİP ETMESİDİR"

"Bu hafta sonu Hatay'a gittik ve Hatay'da, Defne'de tabloları gördük. Meydanda kırk bin kişi var. Gaziantep'e geldik meydanda yüz bin kişi var. Şimdi 14 Mayıs seçimleri ne yaptı bu bütün balon anketlere en güzel cevap oldu. Sİyaseti meydanlarda, sahada, milletin içinde yapan bir kişi olarak benim için en önemli olan şey meydanlardır.

Gaziantep'teki yüz bin kişinin anketle, manketle izahı olmaz. Herhalde anket yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bazı anket firmalarının neticeleri elimde ama en güzel anketi Pazar günü benim milletim sandıklarda yapacak. Rabbimden dileğim bana 28 Mayıs'ta bu aziz millete 5 yıl daha hizmet etmeyi nasip etmesidir. Çünkü bu millet aldatılmaya layık değil. Dürüst bir neticeyle bu işi noktalamak ve 21 yılın tecrübesini milletime yeniden aktarmaya bizler yeniden nail olalım."

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