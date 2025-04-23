Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde 3,9'luk bir deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında meydana gelen depreme geçtiğimiz dakikalarda, 6,2 şiddetinde yeni bir sarsıntı daha eklendi.

6,2'lik sarsıntı sonrası İstanbul'da vatandaşlar büyük panik yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin ilk açıklamasında, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM FIRTINASI

Marmara Denizi'nde 12.13'te başlayan depremler artçı sarsıntılarla sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.13'te 3,9, 12.49'da 6,2, 12. 51'de 4,4 ve son olarak 13.02'de 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

AFAD sosyal medya hesabından deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin önemli bir uyarı grafiği paylaştı.

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.