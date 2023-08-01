Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ve 20 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.
20 üniversiteye yeni rektör
Aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu 20 üniversitede görev yapacak rektörler de açıklandı.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı getirildi.
Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi Rektörü olurken Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.
Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
İşte Resmi Gazete'de yayınlanan tüm atama kararları:
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Keleş
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş
Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cengiz Köseoğlu
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yılmaz Can
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Kırışık
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Sitti
Kütahya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rana Kibar
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan Baş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Şaki Taşdemir
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Saltan
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Evren Yaşar
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