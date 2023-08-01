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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ve 20 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.

20 üniversiteye yeni rektör

Aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu 20 üniversitede görev yapacak rektörler de açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı getirildi.

Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi Rektörü olurken Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan tüm atama kararları:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Keleş

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cengiz Köseoğlu

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yılmaz Can

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Kırışık

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Sitti

Kütahya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rana Kibar

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan Baş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Şaki Taşdemir

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Saltan

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Evren Yaşar

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