Seçim günü yaklaştıkça heyecan artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il il kampanyasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Konya'da...

Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, destekçileriyle adeta hasret giderdi.

Burada toplanan partililere hitap eden Cumhurbaşkanı, birbirinden önemli konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan halkın adeta alışmaya başladığı müjdelerine bir yenisini daha ekledi.

"Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulduk"

Petrol rezervi müjdesi veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz.

Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz.

Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık.

Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. 5-6 yıl önce günlük 40 varil olan üretim 80 bin varile ulaştı.

Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz."

Ensonhaber