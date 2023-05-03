WanHaber - ÖZEL

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Beşyol Meydanındaki Van mitingine katıldı.

Beşyol Meydanı'nda toplanan on binlere seslenen Kılıçdaroğlu, Van'a özel ilgi göstereceğini ve Van sorunları üzerine çalışacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da katıldığı Van mitingi sonrası ortalık karıştı.

Beşyol Meydanından Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçip yasa dışı slogan atan gruba polis müdahalede bulundu.

Van AVM yakınlarında TOMA'ya taşlarla saldıran kalabalık gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.