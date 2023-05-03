Van Barosu, beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Hastanesi'nde vefat eden Avukat Tacettin Soğanda için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Tüm hukuk camiasına başsağlığı dileklerini ileten Van Barosu yaptığı açıklamada, "Baromuz üyesi Av. Tacettin Soğanda geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Hastanesi'nde bugün vefat etmiştir. Genç meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

WanHaber - Ramazan Çetin