WanHaber - ÖZEL

Mehmet Salih Giyci - Ömer Bildik

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van mitingine katıldı.

Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk olarak Van'ın Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 72 aileye 'helallik' ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

“12 YIL GEÇTİ HALA YÜZE YAKIN AİLE BARAKALARDA OTURUYOR”

Van mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, “Van'da 2011'de deprem oldu. Ben o depremde buraya geldim. Bir gece de burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi o ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, ‘şimdiye kadar nerelerdeydiniz?' diye. Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geçen hafta Van'da söz konusu aileleri ziyaret etmiş ve “Konteyner Gettosu” nitelemesinde bulunmuştu.