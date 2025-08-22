İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İki lider, BM Zirvesi marjında New York'ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları değerlendirme konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkiler marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.

Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi. Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.