Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Diplomasi trafiğine sahne olan zirvede liderler, peş peşe görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesiyle yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye gelişinin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan, Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.00'te Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesin'deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ana gündem maddesi: Emekli zammı

Görüşmenin en önemli gündem maddesi ise emekli maaş zammı oldu.

Emeklilere yüzde 25 zam verildi

16 milyon emekliyi ilgilendiren maaş zammı haberi geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi oldu.

Emeklilere enflasyon farkı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Devlet Bahçeli'den seyyanen zam talebi

Salı partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilere verilen yüzde 25'lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığını belirterek, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

AK Parti yeşil ışık yaktı

Bahçeli'nin açıklamalarından sonra Habertürk yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler zam artışına yeşil ışık yakmıştı.

"Mümkündür"

Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var." dedi.

NATO Zirvesi de değerlendirilecek

Görüşmede ayrıca Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nde elde edilen kararları ele alındıç

Meclis'in yeni dönemde atacağı adımların da görüşülecek konular arasında olduğu değerlendiriliyor.

Yerel seçim masada

Kritik zirvede yaklaşan yerel seçimlerde ele alındı.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde hangi şehirlerde ittifak yapacağı ve nasıl bir yol izleneceği masaya yatırıldı.

Ensonhaber