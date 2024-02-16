Çukurca tahini, 2024 yılı içerisinde Hakkâri adına tescil edilen ilk coğrafi işaretli ürün oldu. Böylece, 2017 yılında tescil edilen Doleme, Doğaba, Kıris ve 2022 yılında tescili alınan Yüksekova Çirek peynirine ek olarak 2023 yılında Kade, Kepaye, Girara Huluga, Gulol, Hakkari kilimi ve Gayle Zengil ve 2024 yılında Çukurca tahini ile birlikte Hakkari'ye ait toplam tescilli ürün sayısı 11'e ulaşmış oldu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada, Çukurca tahininin Çukurca'da yetişen ve taş değirmende öğütülen susamlar kullanılarak üretilen bir tahin olduğu belirtilerek, “Susamlar meşe odunu ateşinde kavrulur, su ile dönen taş değirmende öğütülür.

Bu sebeple tortu ve üst kısmında yağ tabakası oluşmaz. Susamın kavurma süresi uzun olduğu için Çukurca tahini, kahverenginden koyu kahverengi tonlarındadır. Akışkan kıvamlıdır. Çukurca tahini, Çukurca ilçesinde uzun bir geçmişe sahiptir. Coğrafi sınırın mutfak kültüründe önemli bir yeri vardır. Üretimi, özellikle susamların yetiştirilmesi ve tahin üretimine hazırlanması bakımından coğrafi sınıra özgü nitelik taşır ve ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur” denildi.