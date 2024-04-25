Özalp Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sadık Er’in öğrencileri ile birlikte yürüttüğü “Gönüllülük Çalışmaları” kapsamında yapılan etkinliklerde, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 120 minik öğrenci sinema ile buluştu. Özalp MYO öğrencilerinden Esra Karakaş, Songül Akman ve Fethullah Kutlu ile yürüttükleri gönüllülük projeleri kapsamında 3 Nisan İlkokulu birinci sınıfta eğitim-öğretim gören 120 minik öğrenci Özalp Gençlik Merkezi Sinema Salonunda ilk defa sinema ile buluştu.

Öğrencilere mısır ikramıyla keyifli bir film izleme sunuldu. Heyecan ve mutluluklarını başta Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç ve emeği geçenler ile paylaşan çocuklar, bu özel gün için kendilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan yetkililere teşekkür etti.

Projeyi yürüten Özalp Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sadık Er, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkedir.

Bizler de çocuklarımızın bu anlamlı günlerine biraz daha neşe ve mutluluk katmak adına onlara bu keyfi yaşatmak istedik. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, onlara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat dilerim” dedi.

Konuşmasının sonunda başta proje yürütücüsü öğrencilerine, öğrencilerin taşınması için otobüs tahsis eden belediye yetkililerine, Gençlik Merkezi müdür ve yetkililerine ve 3 Nisan İlkokulu müdür ve sınıf öğretmenlerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.