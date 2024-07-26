Bu etkinlik, Ceza'nın müziğine ve kariyerine duyulan takdiri göstermek amacıyla organize edildi. Konserde Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi ünlü isimler sahne aldı ve Ceza'nın şarkılarını yorumladı.

Etkinliğin sunuculuğunu Oğuzhan Uğur, Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol, Doğukan Manço ve Emre Karayel üstlendi. Oğuzhan Uğur, açılışta "Meclis-i Ala" şarkısını seslendirerek Ceza'ya olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi. Doğu Demirkol, bu tür onurlandırmaların genellikle sanatçılar öldükten sonra yapıldığını belirterek, yaşayan bir sanatçıya böyle bir gece düzenlendiği için Oğuzhan Uğur'a teşekkür etti. Gazapizm, "Sabah Bastı Geceyi" (Savaş Çocukları) parçasını seslendirerek, müziğin savaşlar ve çocuk ölümleri gibi konularda farkındalık yaratabileceğini vurguladı.

Konser, Ceza'nın "Holocaust", "Neyim Var ki", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Fark Var" gibi bilinen şarkılarının yorumlanmasıyla yaklaşık iki saat sürdü ve Candan Erçetin ile Ceza'nın birlikte seslendirdiği "Şehir" adlı şarkıyla sona erdi. Bu gece aynı zamanda bir bağış etkinliği olarak da gerçekleştirildi ve Ceza'ya olan saygıyı ve sevgiyi toplumsal bir faydaya dönüştürmeyi amaçladı.

Ceza'nın kariyeri 2002 yılında "Medcezir" adlı ilk solo albümüyle başladı ve Türkçe rap müziğinde önemli bir figür haline geldi. Bu etkinlik, onun müziğine ve kariyerine duyulan derin saygının bir göstergesi oldu.