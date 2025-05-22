Hakkâri'de yaklaşık 30 yıldır kilim dokuyan Canan İren Bayram, çocuk yaşta başladığı bu sanatı mesleğe dönüştürdü. "Sabah okula, öğleden sonra çalışmaya giderdim" diyen Bayram, kazandığı parayla hem kendi okul masraflarını karşıladı hem de kardeşlerine destek oldu. Kilim ustası Canan İren Bayram, Belediye Halk Pazarı'nda açtığı dükkânla yılların emeğini Hakkârili vatandaşlarla buluşturuyor.

El emeği göz nuru kilimlerini burada sergileyen Bayram, aynı zamanda geçimini sağlamak için büyük bir çaba gösteriyor. 11 kardeşli kalabalık bir ailede büyüyen Canan İren Bayram, 13 yıldır evli ve üç çocuk annesi. Hayattaki en büyük hedefi, çocuklarının iyi bir eğitim alıp meslek sahibi olmaları. "Çocuklarım için her şeyi yaparım" diyen Bayram, ailesi için verdiği emeği sürdürmekte kararlı.

Kilim dokuma sırasında maruz kaldığı kimyasallar nedeniyle iki yıl önce akciğer hastalığına yakalanan Bayram, zorlu bir sağlık mücadelesi veriyor. Tedavisi yalnızca nakille mümkün olan bu hastalık için zaman zaman Van ve İstanbul’daki hastanelere giden Bayram, geçimini sağlayacak başka bir gelir kaynağı olmadığı için de bu süreçte destek bekliyor. Belediye Halk Pazarı'nda yer tahsis edilmesiyle birlikte ürünlerini daha görünür kılma şansı yakalayan Canan İren Bayram, "Dükkan açmama vesile olan başta valimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen Ümmühan Keskin'e teşekkür ederim" dedi.