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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Ardahan’da, hava sıcaklığı sıfırın altında 9,7 dereceye kadar düştü. Etkili soğuklardan dolayı Ardahan-Kars sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin büyük bir bölümü dondu. Ardahan ve Kars arasında yer alan, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde, buz tabakası yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Cam gibi parlak bir görüntüye bürünen Çıldır Gölü, her kış buz tabakasında atlı kızaklarla ya da yürüyerek gezinti yapmak isteyenleri misafir ediyor.

Çıldır Gölü kıyısında işletme sahibi olan Ersin Karataş, yaklaşık iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Çıldır Gölü’nün yüzeyinin donmaya başladığını söyledi. Karataş, ’’Yüzeysel olarak 2 gündür Çıldır Gölü’nün yüzeyi dondu. Yaklaşık bir hafta içerisinde atlı kızaklar, Kar motorları ve değişik etkinlikler göl üzerinde yapılmaya başlanacak’’ dedi.