Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör temsilcileri, ağırlıklı olarak Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere 80 ülkeye satış yapıyor.

Bu yıl için 150 milyon dolarlık ihracat hedefi belirleyen sektör, hem mevcut ülkelerdeki potansiyeli artırmak hem de alternatif pazarlar oluşturmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (URGE) destekleriyle ülke ülke geziyor.

"Ziyaretin üzerinden 3-4 gün sonra sipariş alan firmalarımız oldu"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl ilk olarak yüksek oranda çiçek ithalatı yapan Japonya'ya gittiklerini ve olumlu sonuçlarla yurda döndüklerini söyledi.

Japonya'daki birkaç firmayla anlaşma sağladıklarını ancak ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "Japonya'ya maalesef kara yoluyla taşımacılık yapamıyoruz, hava yolu taşımacılığını kullanmamız gerekiyor. Bu da pahalı olduğu için sıkıntı çekiyoruz, bunu çözebilirsek Japonya pazarından ciddi bir pay alabiliriz." dedi.

İkinci duraklarının ise İngiltere olduğunu belirten Yılmaz, İngiltere'nin en fazla ihracat yaptıkları ikinci ülke olduğunu ve bu açıdan önemsediklerini kaydetti.

Hollanda'ya gönderdikleri ürünlerin büyük bölümünün de İngiltere'ye gittiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"İngiltere'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ithalatı olduğunu biliyoruz, bu pazardan daha fazla pay almak istiyoruz. İngiltere'ye seyahatimiz gayet olumlu geçti. Ziyaretin üzerinden 3-4 gün sonra hemen sipariş alan firmalarımız oldu. Bu da bizi mutlu ediyor. İngiltere'nin dışında Avrupa'daki diğer ülkelerde de bu tür organizasyonlarımız olacak. Buradaki amacımız Bakanlığımızın da desteğiyle ihracatımızı artırmak. İhracatı artırmak demek üretimi artırmak, istihdama katkı sunmak demek."

Bir sonraki ziyaret Körfez ülkelerine

Yılmaz, sektör olarak yıl sonuna kadar kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda farklı ülkelerde varlık göstermek istediklerini bildirdi.

Avrupa'nın dışında Körfez ülkelerine yönelik de bir ticari heyet ziyareti planladıklarını aktaran Yılmaz, "Kesme çiçekte Körfez ülkelerine çok fazla ürün satamıyoruz, orada dış mekan veya saksılı grupta iyiyiz. Her iki grupta da ihracatı artırmak için önümüzdeki süreçte Körfez ülkelerine URGE kapsamında bir seyahatimiz olacak." ifadelerini kullandı.