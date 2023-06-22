WanHaber / Ramazan Çetin

Seçim yenilgisinin ardından 'değişim' tartışmalarının yüksek sesle dillendirildiği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla bir araya geldi. Basına kapalı yapılan ve 8 buçuk saat süren toplantıda, kurultay takvimi ele alındı ve seçim sonuçları değerlendirildi.

Toplantı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Twitter'dan toplantıya dair fotoğraf paylaşan ve açıklama yapan Kaftancıoğlu, il başkanlarının ortak basın bildirisini paylaşacaklarını belirterek, "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'Fotoğrafta Bedirhanoğlu ayrıntısı'

Fotoğrafta Van adına dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Toplantıya Van İl Başkanı adına Hakan İlvan yerine Seracettin Bedirhanoğlu'nun katıldığı görüldü. Wanhaber.com'un kulislerden edindiği bilgiye göre; Bedirhanoğlu'nun CHP Genel Merkezi tarafından Ankara'ya çağırıldığı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun rızasıyla tekrar il başkanlığı görevine devam etmesinin istenildiği iddia edildi.

'Bedirhanoğlu'nun vekil olmasına ramak kalmıştı'

Seracettin Bedirhanoğlu, 19 Haziran 2021 tarihinde dönemin mevcut başkanı Mehmet Kurukcu'dan görevi devralarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Kısa sürede yerel ve ulusal gündemin dikkatini çeken Bedirhanoğlu, 26 Aralık 2022 tarihinde CHP milletvekili aday adayı olmak için istifa etmiş, ardından CHP'nin başkanlık koltuğuna kısa süreliğine Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Can ve akabinde Hakan İlvan oturmuştu. 9 Nisan 2023 tarihinde YSK'ya sunulan milletvekili listelerinde Van'da liste CHP ve İYİ Partili vekil adaylarıyla şekillenmiş ve seçime CHP çatısı altında girilmiş, Seracettin Bedirhanoğlu da Van'da 1.sıra vekil adayı olmuştu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde CHP Van'da 47 bin 742 oy alarak bir önceki seçime göre (2018) oy oranını yüzde 2,17'den yüzde 8,73'e çıkarmış, Bedirhanoğlu, 166 oy ile vekilliğin kıyısından dönmüştü. Van'da ise vekil tablosu 6 YSP (HDP) 2 AK Parti olarak şekillenmişti.

'İlvan'dan istifa mesajı'

Hakan İlvan da Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu. İlvan, yaptığı paylaşımda: "Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım Görevim sürecinde halkın içinde olmaya ve halkla birlikte olmaya çaba gösterdim Bu süreçte en büyük mücadelenin sevgiyi yüceltmek olduğunu bilen bir kişi olarak Tüm van halkına selam olsun" ifadelerine yerverdi.