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Wanhaber / Ramazan Çetin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van’da ilçe kongrelerini gerçekleştiriyor. Önceki gün Özalp ilçesinde kongresini gerçekleştiren CHP Van İl Başkanlığı bugün de Saray ilçesinde kongreye gitti.

Önceki gün Özalp ilçesinde yapılan kongrede ilçe başkanlığına Memet Sağlam seçilirken, bugün yapılan kongrede de Saray ilçe başkanlığına Ekrem Yıldızbaş getirildi.

Kongrelerden sonra açıklama yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu; “Özalp ve Saray makus talihini CHP'yle yenecek” dedi.