Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor.

CHP, 2023 yılında yapılan kurultaydaki şaibe iddiaları gündemden düşmüyor.

2023 yılında yapılan genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isyan bayrağı çekilmişti.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in başta olduğu değişimcilerin girişimi sonrası CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINA DAİR YENİ GELİŞME

Ancak kurultay tarihinden günümüze şaibe iddiaları, CHP'nin peşini bırakmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanma ihtimaline karşı 3 gün önce 21 Mart Cuma günü olağanüstü kurultay kararını duyurmuştu.

Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceklerini söylemişti.

Olaylı geçen kurultayın ardından bugün, yeni bir gelişme daha yaşandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN YENİ BAŞVURU

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti.

Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti.

2 İSİM DAHA BAŞVURDU

Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da CHP'nin olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşıyan isimler oldu.