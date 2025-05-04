CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katılmak üzere İstanbul Kültür Merkezi'ne (AKM) gitti.

Anma töreni binadan çıkış yapan Özel, kendisini beklenmedik bir olayın içinde buldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Korumaları ile beraber aracına doğru yürüyen Özgür Özel, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Bölgedeki kalabalıktan istifade eden şahsın, Özel'in kafasına yumruk attığı anlar, anbean kameraya yansıdı.

YUMRUK ATTI

Özel kafasına aldığı darbe ile başını tutup yere eğilirken, çevresindeki korumalar ise onu güvenlik çemberine aldı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak Özgür Özel'e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.