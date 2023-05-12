14 Mayıs günü tarihi bir seçime gidecek olan Türkiye'de hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi büyük önem arz ederken, gözler Van’dan çıkacak olan sonuca da çevrildi. 20 yıl gibi bir zamandır sadece iki partinin milletvekili çıkarabildiği Van'da bu seçimde CHP’nin Millet İttifakı çatısı altında bir vekil çıkarabileceği konusu çok konuşulurken son dönemlerde çıkan tüm anket çalışmaları da bu durumu destekler nitelikte sonuçlar vermeye başladı. Sahadaki seçmenin de saha çalışmalarının da CHP’ye 1 vekil verdiği değerlendirmeler artarken aralarında AK Parti’nin kendi anketlerinin de olduğu sonuçların neredeyse birçoğunda CHP’nin Van’da vekil çıkarabildiği sonuçları çıktı.

CHP VAN’DA YÜZDE 10’NUN ÜSTÜNDE!

Bu yönde sonuç veren saha çalışmalarından birisi Team adlı şirket oldu. Team Şirketi’nin ‘Meclis Senaryoları’ adlı çalışmasında geçtiğimiz gün BBC’nin çalışmasına da yansıdığı gibi Van’da 5 HDP, 2 Ak Parti 1 de CHP’nin vekil çıkaracağı senaryosu ortaya çıktı. Ankete göre CHP, 2018 seçiminde yüzde 2,6 olan oyunu yüzde 10’ların üzerine çıkarırken bu senaryoda CHP Van’da bir vekili rahatlıkla çıkarıyor. Rapor değerlendirmesinde, “Van’da AK Parti 2 vekil çıkarıyor. Millet İttifakı CHP listesi ile giriyor. CHP mevcut durumda 1 vekil çıkarabiliyor.” İfadelerine yer verildi.

SAHADA 5-2-1 SENARYOSU UZUN ZAMANDIR KONUŞULUYOR

Ak Parti’ye yakın ve parti'nin kendi anketlerinde de CHP’nin Van’da bir vekil çıkaracağı ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı bilinirken bu durum geçtiğimiz günlerde yapılan saha çalışmalarında da görüldü. Van’da saha çalışması yapan birçok ajans, yaygın medya organı ve analist Van’da mevcut durumun 5-2-1 olduğunu öngördü. CHP’nin Van’da bir vekil çıkarmasına yakın olduğunu vurgulayan saha çalışmaları ve değerlendirmelere görüş bildiren vatandaş da destek verdi.

BÖLGEYİ ÇALIŞAN RAWEST DE CHP’Yİ YÜZDE 10'NUN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR

Öte yandan Rawest adlı anket firmasının Van, Diyarbakır, Mardin ve Urfa’yı kapsayan anketlerinde de durumun bu şekilde olduğu bilgisi edinildi. Sürekli dört il üzerinden bölgeyi çalışan Rawest’e göre, CHP Van’da yüzde 10 barajının üstüne çıkarken bu durum da Van’da 1 vekil çıkarmaya yetecek bir oy oranına sahip olduğu şeklinde yorumlandı. Team ile benzer oranlara ulaşan anket sonucuna göre CHP, Van’da vekil çıkararak uzun bir aradan sonra CHP’nin vekil çıkaracağı illerden birisinde geleneği bozmuş olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA VAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA BÜYÜK DESTEK ÇIKIYOR!

Öte yandan yine Rawest’in araştırmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Van ve bölge illerinden Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da büyük oy çıkaracağı ön görüldü. Çalışmanın Van’a da kapsayan detayında cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak; “Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van’da CB seçimleri birinci ve ikinci turunda (kararsızlar dağıtıldıktan) sonra ortaya çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, 4 il içerisinde ilk turda en yüksek oyu %57 ile Urfa'da alırken Kemal Kılıçdaroğlu %76,3 ile Diyarbakır'da almaktadır.” Denildi. O değerlendirmede Van’da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 73,8, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 24, 2 oy alacağı sonucu çıktı.

CHP TEŞKİLATI VE BEDİRHANOĞLU DA İNANIYOR

CHP’nin Doğu Masası’nın ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da 1 yılı aşkın bir süredir iddialı bir şekilde dile getirdiği “Van’dan vekil çıkaracağız” ifadeleri kentte de iyice yankı bulunurken seçim boyunca CHP’li siyasiler de durumu seçmenle paylaştı. Hem CHP il teşkilatı hem de CHP 1. Sıra adayı Seracettin Bedirhanoğlu Van’dan en az 1 vekil çıkaracaklarını ifade eden söylemlere yer verdi. CHP adayı Bedirhanoğlu da ziyaret ve açıklamalarında sık sık Van’da yüzde 12'nin üzerine ulaştıklarını ve bu konuda iddialı olduklarını paylaştı.