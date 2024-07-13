Chipotle, füme kurutulmuş jalapeno biberi türüdür. Bu biberler, yemeklere güçlü bir dumanlı ve baharatlı lezzet katar.

Chipotle sos, temel olarak şu bileşenlerden oluşur:

Chipotle biberler (ya toz ya da erişilebilirse taze)

Domates

Sarımsak

Soğan

Limon suyu

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Bazen krem, mayonez veya süt ürünleri de ilave edilebilir.

Sos, blender ya da rende yardımıyla püre haline getirilir. Kıvamı, kullanılacak yemeğe göre ayarlanabilir.

Chipotle sos, Meksika mutfağının klasik lezzetlerinden biridir. Burritolar, tacos, enchiladas ve diğer Meksika yemeklerine mükemmel bir tadımlık sos olarak kullanılır. Ayrıca sandviçler, tavuk, balık ya da sebze yemeklerinde de tercih edilir.

Lezzetli, baharatlı ve derin bir tat sunan chipotle sos, Meksika mutfağının önemli bileşenlerinden biridir.