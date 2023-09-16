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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) ardından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Habertürk TV canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlara vergi müjdesi verdi.

'VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ İÇİN DÖRT ÖNEMLİ KONUDAN BAHSEDEBİLİRİZ'

Vergi gelirlerinde artışı sağlayan dört önemli konu var diyen Yılmaz, "Vergi gelirlerindeki artış her zaman vergilerdeki artış olmak durumunda değil. Dört önemli etkiden bahsedebiliriz.

Birincisi; bu yıl tedbirler aldık. Bütçe açığımızı aşağıya çekebilmek için. O tedbirlerin 2023'e yansıması yarım yıl 2024'e yansıması tam yıl olacak. Kayıt dışılıkla etkin ve dijital verileri kullanarak mücadele edilecek.

Taahhuk-tahsilat oranlarını artırıcı tedbirler görüyoruz. Vergi oranlarında oransal değişiklik yapmadan bir farklılık oluşturacak. Enflasyon kamunun giderlerini ve vergi gelirlerini de artırıyor. Bütün bunlarla baktığımızda vergi gelirlerindeki artışı izah edebiliriz." dedi.

GELİR DÜZEYİNE GÖRE VERGİ SİSTEMİ GELİYOR

Sosyal adalet açısından gelir düzeyine göre vergi sistemi getirileceği müjdesini veren Cevdet Yılmaz, "Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor. Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız.

Doğrudan vergi dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının sosyal adalet açısından gerektiğine inanıyorum.

Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

'EN KRİTİK KONU KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE'

Vergi gelirlerinde en kritik konunun kayıt dışı ile mücadele olduğunu söyleyen Yılmaz, "Her zaman vergi gelirleri oran artınca artacak diye kural yok. En kritik konu kayıt dışılıkla mücadele.

Bugünkü dijital imkanları düşündüğünüzde bizim çok etkili şekilde bu alanı kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığınızda doğrudan vergiler de artmış oluyor. Gönül arzu eder dış yatırımcı açısınan vergiler düşük olsun. Devlet olarak yapmanız gerekenler var.

Eğitim, sağlık, yol, güvenlik hizmetlerini sürdürmek durumundasınız. Bunu da sağlıklı kaynaklarla disiplinli yapmak en doğrusu." şeklinde konuştu.

Haber7