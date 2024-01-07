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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, ekonomiye değinerek Türkiye'nin altın planını anlattı.

"Ekonomi için çok önemli"

Çalışmaların devam ettiğini ve bir hamlede bulunacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, bu süreçte yastık altı altınların önemine dikkat çekti.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Altının sisteme girmesi ekonomi için çok önemli. Altının fiziki teslimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Altın üretime katkı sunarsa ülkeye faydası olur"

Yılmaz'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Altına hem ziynet hem de tasarruf amaçlı büyük ilgi var. Altın üretimini artırmak, madenciliği geliştirmek durumundayız. Altın üretime, yatırıma katkı sunarsa ülkeye faydası olur. Vatandaş dövizi evinde tuttuğunda ABD, Avrupa'ya sıfır faizli kredi açmış oluyor. Altın, dövizin sisteme dahil olması önemli."

'Yastık altı stoku yaklaşık 300 milyar dolar değerinde'

Yılmaz, vatandaşın bankaya yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi amacıyla bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi.

Yastık altı altın stokuna da değinen Cevdet Yılmaz, 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu ifade etti.

"Düzenlemelerin etkisi eylül 2023 itibarıyla görüldü"

İthalatın haziran-ekimde 2.8 milyar dolar azaldığını söyleyen Yılmaz, şu mesajları verdi:

İthalata kota uygulamasına 7 Ağustos 2023'te başladı. Rafinerilerin üretebileceği en küçük altında alt sınırı 1 gram olarak belirlenmesiyle altın talebinin azaltılması hedeflendi. Ağustos ayında ek vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamasına geçildi.

Düzenlemelerin etkisi eylül 2023 itibarıyla görülmeye başladı. Altın ithalatı eylül ve ekim aylarında geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 2.8 ve 3.1 milyar dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 31 ve 39 oranında azalarak her iki ay içinde yaklaşık 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

"650 bin liraya kadar devlet güvencesi altında"

Kişilerin altın hesabı 650 bin liraya kadar devlet güvencesi altındadır. Vatandaşlarımız altınlarını saklama maliyetine katlanmadan güvenli bir ortamda altın olarak muhafaza ettikleri gibi reel bazda getiri elde etme imkanına sahip olacaklar.