A Millî Takımımız, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için aday kadrosunda değişiklik yaptı. Bugün İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu Sakatlandı

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder, sağ kasık sakatlığı; Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır sakatlığı nedeniyle milli takım kampına katılamayacak. 18 Mart 2024 tarihinde yapılan kontrollerin ardından oyuncuların tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Yeni İsimler Bekleniyor

Milli takım teknik ekibi, sakatlıklar nedeniyle oluşan boşlukları doldurmak için yeni oyuncu davetleri yapmayı planlıyor. Milli takımın Macaristan ve Avusturya maçlarına güçlü bir kadro ile çıkabilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu değişikliklerle birlikte A Millî Takımımız, zorlu maçlara hazırlanırken yeni stratejiler ve kadro planlamaları üzerinde duracak. Gelişmeleri takip etmek için resmi açıklamaları izlemeye devam edin.