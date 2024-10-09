Yayın Sırasında Panik Anları

Programın kapanışında Esra Erol ile bağlantı kuran Öğretir’in yaşadığı bu talihsiz olay, izleyenlerin merakını artırdı.Cem Öğretir, haberlerin ana başlıklarını sunarken beklenmedik bir şekilde burnunun kanadığını fark etmedi ve bu durum Esra Erol’u paniğe sürükledi. Ekranda yaşanan bu an, programın gidişatını etkileyerek yayın sonlandırılmak zorunda kalındı ve izleyiciler, bu ani gelişmeyi kaygıyla takip etti.

Sağlık Durumu Belirsizliğini Koruyor

Cem Öğretir’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve reklam arasından sonra Ana Haber Bülteni'ne çıkmadığı için endişeler daha da arttı. İzleyiciler, popüler spikerin sağlığıyla ilgili açıklama beklerken, yaşanan bu olayın detayları merakla sorgulanıyor.