Wanhaber – Özel

Havaların ısınması ile birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetleri de yoğunlaştı. Bu kapsamda yerinde çiftçi bilgilendirmeleri ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

ÇATAK’TAKİ ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Yaz aylarında çiftçilerin korkulu rüyası haline gelebilen ve tarladaki ürünlere zarar verebilen çekirge ile ilgili çiftçi bilgilendirmeleri başladı.

Bu doğrultuda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çatak İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, çekirge mücadelesi ile ilgili çiftçilere ilaçlama ve dikkat edilmesi gereken tüm hususlarda bilgilendirme eğitimleri verildi.

Sahada yapılan bilgilendirme faaliyetleri uygulamalı olarak gerçekleştirilirken, çiftçiler de merak ettiği konular hakkında soru sorarak bilgi aldı.

HAYVAN KONTROLLERİ YAPILDI

Bu arada Doğu Anadolu Projeleri (DAP) kapsamında hibe desteği verilen büyükbaş ve küçükbaş (ahır/ağıl) hayvancılık işletmelerine yönelik de çalışma yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekiplerince ahır ve ağıl ziyaretleri gerçekleştirilerek yerinde kontroller yapılıyor.

Umut Tarhan