Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürerek, kendi imkânlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor.

Yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa mahkum vatandaşlar için hasta nakil hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Ailelerin talepleri istikametinde kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait ambulans ve sağlık ekipleri ile evlerinden alınarak tedavi gördüğü hastaneye götürülüyor.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetler 16 sağlık personeli ve 3 ambulansla yapılırken, 2023 yılının ilk altı ayında ekipler bin 980 hasta, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalandı.