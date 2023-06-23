Van Büyükşehir Belediyesi, gündelik yaşamın vazgeçilmezlerinden olan internet kullanımını ücretsiz hale getiriyor. Bu çerçevede Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yoğun kullanılan parklar, belediyeye ait toplu kullanım alanları ve YYÜ kampüs alanı başta olmak üzere birçok yerde ücretsiz wi-fi noktaları kuruldu.

96 noktadan yayın yapan özgün Hotspot sistemi özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yayın noktalarında internet erişimi sağlanan yaklaşık 15 bin vatandaş, wi-fi üyeliği yaparak 1.4 milyon kez internet erişimi yaptı.

YYÜ, Hacıbekir Kültür Merkezi, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi gibi önemli merkezlerde sağlanan internet hizmeti yoğun bir şekilde kullanılırken, Van Büyükşehir Belediyesince çeşitli mahallelerde açılan etüt merkezlerinde de öğrenciler sistem sayesinde ücretsiz internet hizmetinden faydalanabiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesince geliştirilen özgün Hotspot sistemi ile vatandaşlar mobil cihazlarının wi-fi bağlantı kısmından wifi.van.bel.tr yayın ağını seçip, T.C. Kimlik Numarası ve telefon bilgilerini girerek güvenli ve sorunsuz bir internet imkânına sahip olurken, kayıt esnasında ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından bilgiler doğrulanarak, gerçek kişilerin internet erişimine ulaşması sağlanmaktadır.

Sistem sayesinde parklarda, caddelerde ve meydanlarda 7/24 ücretsiz internet erişimi sağlanırken, erişim noktalarını gösteren haritaya ise https://wifi.van.bel.tr/qr adresinden ulaşabilineceği belirtildi.İHA