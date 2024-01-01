Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu U-16 Yerel Ligleri tamamlandı. 18 takımın yer aldığı 3'lü grup halinde yapılan U-16 İl Şampiyonasında, gruplarını 1 ve 2. sırada tamamlayan 6 takım arasında tek devre final grubu mücadelesi yapıldı.

Puan usulü yapılın turnuvanın son maçlarında aynı puana sahip olan Van Büyükşehir Belediyespor Vanspor Futbol kulübü ile, Erciş 1 Nisan Spor kulübü ise İl Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Vanspor Futbol Kulübünü 2-0 mağlup eden Büyükşehir Belediyespor, İl Gençliği 4-3 mağlup eden Erciş 1 Nisan Spor kulübü ile seri penaltı atışlarında karşılaştı.

Erciş 1 Nisan Spor kulübünün 2 penaltı atışı Büyükşehir Belediyespor Kulübünün Kalecisi Hamza Çiçek'e takılınca, kırmızı siyahlılar 4-2'lik sonuçla kupanın sahibi oldu. İŞGEM Semt sahasında Futbol Federasyonu Van İl Temsilcisi Taner Coşkun'un elinden kupasını alan Kırmızı siyahlılar, şampiyonluğunu doyasıya kutladı.