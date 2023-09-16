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Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Sivas, Erzurum, Erzincan, Bodrum, Bingöl, Diyarbakır, Yüksekova ve Söke ticaret sanayi odası başkanları, kurum müdürleri, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kentte düzenlenen Van Mutfak Yöresel Ürünler ve Gurme Fuarının açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen ticaret sanayi odamızın kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, Vanlı iş adamlarımıza teşekkür ediyor dışarıdan gelen misafirlerimizi de kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Aslında gıda sektörü de tarıma, çiftçiye, üretime verilen destekle yakın ilgisi olan bir alan. Bugün çiftçilerle beraberdik. Onlara sertifikalı tohum dağıttık. Geçen sene ve bu sene tam 120 milyon TL’lik sertifikalı buğday, arpa, korunga, yonca dağıtımı yaptık.

Bu rakam Türkiye'de herhalde sayılı illerin ödediği bir rakam. Bunu biz belediyemiz, valiliğimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımız bütçesinden hallettik. Bunu çok önemsiyorum. Yine merkezi bütçeden bu sene 5 göletimiz ve 1 tane barajımız ihale edildi. İnşallah onlara da başlıyoruz. Bu şu demek, çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi demek.

Onlara daha çok katkı sağlamak demek. Onun dışında 300 bin meyve fidanı dikimi yaptık. Bu sene yine sonbaharda Van’ımızın kendisine özgü 300 bin meyve fidanı dikimi daha yapacağız. Bunun dışında Van'da ceviz ve arıcılık çok önemlidir, özel olarak destekliyoruz. Ayrıca 2 milyon da meyve fidanı yetiştiriyoruz. Fidanlığı kurduk. Önümüzdeki yıl çiftçilerin topraklarıyla buluşacak. Bu da meyveciliğe verilen büyük bir destek.

Bunun dışında koyunculuğu geliştirme açısından bizim geliştirdiğimiz bir model var. Sıfır faizli 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli proje bünyesinde şu ana kadar 1400 aileye destek verdik. 136 bin koyun dağıttık. İnşallah hedefimiz bunu 1 milyon koyuna çıkartmak. 10 bin aileye de ulaştırmayı düşünüyoruz. Yine inşallah bu sene 7 gölet ve 2 baraj teklifimiz daha var.

Onları da inşallah yatırım programına sokarsak çiftçimizi hem nebati üretim anlamında hem de hayvansal üretim anlamında büyük katkı vermiş olacağız. Bu güzel yatırımlarımız tarımla ilgili olduğu için gıdayı da ilgilendirdiği için buradaki dostlarımızla paylaşmak istedim. Tekrar bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, katkı sağlayan, destekleyen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından kurulan standı gezdi. Stantta kursiyerler tarafından yapılan yöresel yemekler, turşular, konserveler, kurutulmuş sebze ve meyveleri inceleyerek yemeklerden tadan Vali Ozan Balcı, kadınlara bol kazançlar diledi.

Fuarın 17 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.İHA