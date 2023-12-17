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TBMM Genel Kurulu'nda 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri belirlenen takvimin ikinci haftasında da sürecek.

Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri 60'ar dakika olacak.

Görüşmeler uzadı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlanması daha sonra da hayatını kaybetmesinin ardından yarıda kesilen 12 Aralık'taki ve 14 Aralık'taki görüşmeler, Danışma Kurulu kararı çerçevesinde 21 Aralık Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Bütçe görüşmeleri 25 Aralık'ta tamamlanacak

Görüşmelerin yarıda kesilmesi nedeniyle bütçe görüşmeleri, bir gün daha uzatılacak. Bu nedenle 24 Aralık'ta sona ermesi planlanan görüşmeler, 25 Aralık'ta tamamlanacak.

Bütçe görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Meclis'e ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

Bütçe takvimi

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program şöyle:

18 Aralık Pazartesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

19 Aralık Salı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı.

20 Aralık Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

21 Aralık Perşembe

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

22 Aralık Cuma

Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi.

23 Aralık Cumartesi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13'üncü maddesine kadar görüşmeler yapılacak.

24 Aralık Pazar

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16'ncı maddesine kadar, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

25 Aralık Pazartesi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanacak. Bu teklifle birlikte 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi açık oylamaya sunulacak.