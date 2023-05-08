Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk şansını ligin bitimine son iki hafta kala sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyon olma şansı devam etse de asıl hedefin ligi ikinci olarak tamamlayıp Spor Toto 1. Lig için direkt final oynamak olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi, ligin bitimine iki maç kala bu süreçteki öncelikle 74 puanı bulunan İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, son haftada ise yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Diyarbekirspor'u hükmen galibiyetle geçip 3 puan alacak.

Bucaspor 1928, bu iki maçtan 6 puan alarak doğrudan üst lige çıkma senaryosunu beklemeye başlayacak. Kocaelispor, iki maçını kaybetmesi halinde İzmir temsilcisi de ikili averajla rakibinin üstünde yer alarak şampiyon olacak.

Bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda ise Bucaspor 1928, ligi ikinci tamamlayarak üst lig için play-offlardan gelen takımla direkt final oynayacak. İHA