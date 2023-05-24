Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Van’da en güzel keledoş yemeği yarışması düzenlenecek. Yarın düzenlenecek olan yarışma için 30 kontenjan belirlenmişti.

Söz konusu kontenjan, yoğun başvurular altında kısa sürede doldu. 30 kişiyle sınırlandırılan başvuruların ardından yarın en lezzetli keledoşun belirlenmesi için jüri üyeleri tadım yapacak.

Birbirinden lezzetli 30 keledoş arasından en iyisini seçmek için zorlanacağı şimdiden ön görülen jüri üyeleri, yarışma sonunda kararını açıklayacak.

Van’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin desteği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Van Keledoşu Yarışıyor” yarışması ile en lezzetli keledoş seçilecek.

Yarın Van Kalesindeki Eski Van Evi önünde yapılacak olan yarışmanın jüri üyeliklerini Ümit Kayaçelebi, Münevver Ünsal Mercan, Hilal Dede, Şemsettin Dizal ve Haşim Gezer yapacak.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verilecek olan yarışma ile Van insanının birlikte ortaya çıkardıkları zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta daha geniş kitleler tarafından tanınması amaçlanıyor.

Bununla birlikte, unutulmaya yüz tutmuş bu yöresel yemeğin aslına uygun bir şekilde yapılmasını özendirmek ve Van’ın gastronomi turizmine katkı sağlamak da amaçlar arasında.

YARIŞMANIN SAATİ DEĞİŞTİ

Yarışmaya yoğun ilgi gösterilirken, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, gösterilen ilgiye teşekkür edildi.

Bu arada, yarın saat 14.00’te yapılması planlanan yarışmanın saati, olası hava muhalefeti nedeniyle saat 10.00 olarak değiştirildi.

Umut Tarhan