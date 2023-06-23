Wanhaber / Ramazan Çetin

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu proje, tarım kesiminde modern sulama teknikleri kullanarak tarım arazilerinde daha fazla alanda sulama yapılması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngörüyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklemesi Hibe Programı desteğinden faydalanmak üzere Van’dan 55 üretici başvuruda bulundu.

Yüzde 50 hibe desteğinin verildiği proje kapsamında, Van’dan başvuru yapanların tamamının projeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

55 proje sahibine; 6 milyon 513.750 TL hibeye esas mal alım tutarının yarısı kadar olan 3 milyon 256 bin 875 TL hibe ödemesi yapılacağı açıklandı.

Konuya ilişkin Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “İlimizde başvuruda bulunan 55 yatırımcımızın tamamının projeleri Bakanlığımızca uygun görülerek onaylanmıştır. Bu kapsamda 6.513.750,97 TL Hibeye Esas Mal Alım Tutarının yarısı kadar olan 3.256.875,61 TL Hibe Ödemesi yapılacaktır” denildi.