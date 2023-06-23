Açıklamalarda bulunan Başkan Süer, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret Borsası olarak hizmet verilen Van Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlıkların satışında hareketlilik başladığını söyledi.

Kurbanlıklar konusunda vatandaşları uyaran Süer, “Van Canlı Hayvan Pazarımızda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Ticaret Borsasında görevli veteriner hekimlerimizin kontrolündedir.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar veteriner hekimler kontrolünün ardından meydana alınmaktadır. Bayramın üçüncü gününe kadar kurbanlık satışı yapılacaktır, ancak kurban alımı son günlere bırakılmamalıdır” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin borsaya işletmesini verdiği, Van Canlı Hayvan Borsası (Canlı Hayvan Pazarı) ve belediyelerce belirlenen yerler dışında kurbanlık alımı ve kesimi yapılmamasını isteyen Süer, kurbanlık hayvan kesiminde dikkat edilecek hususları da sıraladı. Süer, “Kurbanlık hayvanların kesimi şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbahalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde yapılmalıdır” diye konuştu.

Kırsal mahallelerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ve bahçelerde usulüne uygun olarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılabileceğinin altını çizen VANTB Başkanı Nayif Süer, “Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yasaktır.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Rastgele kesimler yapılmamalı, sertifikalı ve eğitimli kasaplar kesim yapmalıdır. Aksi takdirde çok sayıda yaralanmalar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın yanı sıra şehrimizde görev yapan memurların da kurban alımını Van’da yapmalarını istiyoruz. Yıllarca emek veren hayvancılarımıza bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.İHA