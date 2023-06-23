Tüm öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği ve uzun saatler ter döktüğü, Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Liseye geçmek için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, sınav sonuçlarının ardından tercih sürecine başlayacak.

26 Haziran Pazartesi günü tercihlere dair kılavuzun da öğrencilerle paylaşılması bekleniliyor.

Sonuçları öğrenmek için detaylar

LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin, isim-soyisin ve T.C kimlik numaraları ile sisteme girmesi gerekiyor.

İŞTE LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Bakan Yusuf Tekin'den önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını birazdan kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklamasının ardından sonuçlar açıklandı. Bakan Tekin, "Klavuzlar da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek." dedi.

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