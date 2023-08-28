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Wanhaber / Özel

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Van’da ilk kez düzenlenecek olan "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı"nın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Eylül tarihinde kapılarını açacak olan fuarda; Van'ın coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin yanı sıra 81 ilin eşsiz lezzetleri yer alacak.

FUAR KAPSAMI

Van’da ilk kez düzenlenecek olan ‘Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’nın kapsamını; coğrafi işaret tescilli ürünler, yemekler, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ve et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme, dondurma, süt ve süt ürünleri, kahve, çay ve ekipmanları, kahvaltı ürünleri, donmuş gıdalar, kuru gıdalar ve konserve gibi ürün grupları oluşturacak.

FUARIN AMACI

Van’ın ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sunacağı değerlendirilen ‘Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı’nın amacına ilişkin yapılan açıklamada; “Etkinlik turizmi olarak da değerlendirilen gastronomi festivalleri ve yöresel ürünlerin tanıtımı için gerçekleştirilen fuarlar son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde önemli bir paya sahip olmuştur.

Özellikle turizmin çeşitlendirildiği günümüzde, birçok destinasyon, turizmdeki payını artırmak ve gelen turist profilini çeşitlendirmek için farklı turistik etkinliklere kapılarını açmışlardır.

Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Gastronomi festivallerinin temel amacı ise bölgesel ya da bölgeye özgü ürünleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaktır.

Şehrimizde düzenlenecek olan “Yöresel Ürünler ve Gurme Fuarı” da coğrafi işaretli ürünlerimizi, yöresel ve benzersiz ürünlerimizi katılımcıların hizmetine sunarak eşsiz bir deneyim yaşamalarını sağlamak ve ilimizin ve bölgemizin turizm potansiyeline katkı sunmaktır” denildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek olan ve Van İpekyolu Expo’nun organize edeceği fuar 15 Eylül 2023 tarihinde kapılarını açacak ve 17 Eylül 2023 akşamına kadar misafirlerini ağırlayacak.

Haber: Umut Tarhan