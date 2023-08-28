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Geçtiğimiz aylarda Irak sınırında görev yapan Mehmetçik tarafından yaban keçisi yavrusu bitkin ve aç halde bulunmuştu. Bulunan yavru yaban keçisi daha sonra Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaban keçisinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için Halep ırkı bir keçi ise süt annelik yaptı. Burada rehabilitasyonu tamamlanan yavru dağ keçisi, yakın zamanda süt annesinden ayrılarak doğaya salınacak.

“Doğada yaşaması için bir fırsat tanıyacağız”

İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Dağlık alanda yeni doğan ve daha göbek bağı bile kurumamış olarak bulunan yaban keçisi yavrusunun merkezlerine getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Yavru yaban keçisini özel diyetler ile besledik.

Diğer taraftan kendisine bir süt annesi de bulduk. Merkezin bahçesinde oluşturduğumuz alanda gençlik çağına geldi. Yavru yaban keçisinin rehabilitasyonu tamamlandı ve sağlığı gayet iyi durumda. DKMP Şube Müdürlüğü ile doğaya bırakacağız. Bu kontrollü bir bırakma olacak.

Sürüye adapte olur ve insanlarla teması azalırsa doğada yaşaması için ona bir fırsat tanıyacağız. Doğaya salınımını en kısa sürede gerçekleştireceğiz” dedi.



Tabiatın bütün canlıların ortak yaşam alanı olduğunu dile getiren Aslan, böylece yaralı ve güçten düşmüş tüm yaban hayvanlarının yaşaması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

İha