Collins Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı

Kelime, yalnızca müzik listelerinde zirveye yerleşmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir yankı buldu.Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yalnızca başarılı bir müzik albümünün adı değil, aynı zamanda kültürel bir sembol olduğunu ifade etti. Şarkıcının tanımıyla kelimenin anlamı, "arsız ve şımarık" olmanın ötesine geçerek, "dağınık, parti yapmayı seven ve bazen saçma şeyler söyleyen bir kız" olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, kelimenin anlamı hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı.

Charli XCX'in Açıklamaları

Charli XCX, TikTok'taki paylaşımlarında "brat" kelimesini kendi tarzını yansıtan bir ifade olarak tanımladı ve bu tanım, kelimenin popülaritesine daha da katkıda bulundu. Şarkıcı, bu terimi "kendi gibi hisseden ama bazen çöküntü yaşayan, dürüst ve açık sözlü, biraz dengesiz" olarak tanımlayarak, kelimenin sosyal hayattaki yerini güçlendirdi.