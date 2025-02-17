Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.890,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 0,97 ile finansal kiralama faktoring kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.