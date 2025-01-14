Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,46 puan ve yüzde 0,49 artışla 9.780,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,66 ile banka, ticaret, madencilik gıda ve içecek olurken, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.