Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangının çıkış nedeni belli oldu. Soruşturma devam ederken ilk bilgiler gelmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

SABAH İÇİN KAHVALTI HAZIRLIĞI YAPILIYORDU

Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.

KIZGIN YAĞ ALEV ALDI

Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

HER ŞEY O YANLIŞLA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştılar. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

ALEVLER DAVLUMBAZDAN BACAYA SIÇRADI!

Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi. Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının, korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi.

ALEVLER 4. KATTAN TÜM BİNAYA YAYILDI

Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

AŞÇI VE MUTFAK ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALİT ERGÜL İFADESİNDE NE DEDİ?

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını söyleyen Ergül, "Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi" dedi.

SUÇU AŞÇIBAŞINA ATTI

Yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade eden Ergül, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" diye konuştu.

Ergül, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün oteldeki 8 kusurun tespit edildiği raporla ilgili ise, "Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Talebin çekilmesi için talepte bulunmadım" dedi.

"CEHENNEMİ YAŞADIK"

Yangından kurtulan otel aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi. Serbest, yaşananları şöyle anlattı: "Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı, her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık. Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu.

"YANGIN TÜPÜ GÖRMEDİM"

Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı aslında ama orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."